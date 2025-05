Università per la formazione permanente si chiude un anno record | 89 iscritti

Si conclude l’anno accademico 2024/2025 dell’Università per la Formazione Permanente di Ferrara (Utef) con un traguardo storico: 89 iscritti, un numero senza precedenti. Questo incremento testimonia l’ottimo riscontro dei corsi avviati a ottobre e l’interesse crescente per la formazione continua. Un segnale positivo per il futuro dell'Università e dei suoi progetti.

