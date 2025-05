Università in sciopero centinaia in corteo | Basta precarietà e militarizzazione | VIDEO

Oggi, l'Università italiana è scesa in piazza con un grande corteo, riunendo centinaia di partecipanti. Il movimento, che protesta contro la riforma Bernini e la precarietà del lavoro accademico, ha visto dottorandi, ricercatori e studenti unirsi in un'unica voce. La giornata è stata accompagnata da video e manifestazioni per reclamare un futuro migliore e sostenibile.

Si è conclusa con un corteo di centinaia di persone la giornata di sciopero nazionale del precariato universitario, che ha visto dottorandi, ricercatori, assegnisti, studenti e personale tecnico-amministrativo scendere in piazza contro la riforma Bernini, i tagli al Fondo di Finanziamento. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Università in sciopero, centinaia in corteo: "Basta precarietà e militarizzazione" | VIDEO

