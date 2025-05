Università al voto il CNSU | Azione Universitaria lancia la sfida alla sinistra accademica

Il 14 e 15 maggio, gli studenti universitari italiani si preparano a votare per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). In questo contesto, Azione Universitaria lancia una sfida alla sinistra accademica, proponendo una visione alternativa per rappresentare le istanze degli studenti e orientare il dialogo con il Ministero dell'Università.

Nei giorni 14 e 15 maggio gli studenti universitari italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti all’interno del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), l’organo consultivo del Ministero dell’Università. Tra le liste in corsa spicca quella di AzioneUniversitaria, movimento studentesco di riferimento per Fratelli d’Italia, che rivendica la propria battaglia a difesa della libertà, del merito e del pluralismo all’interno degli atenei.Il movimento di destra denuncia una crescente egemonia culturale da parte della sinistra anche nel mondo universitario, accusata di voler imporre la propria visione politica nelle aule e nei luoghi della rappresentanza studentesca. “Con coraggio e determinAzione – affermano i promotori – i nostri ragazzi stanno presentando liste e candidati in tutta Italia per garantire un’alternativa concreta, nel nome della partecipAzione e della democrazia”. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Università, al voto il CNSU: Azione Universitaria lancia la sfida alla sinistra accademica

Su questo argomento da altre fonti

Azienda unica università-ospedale, Azione: "Ascoltiamo con interesse la proposta" - “La proposta avanzata dal magnifico rettore Liborio Stuppia per l’istituzione di un’azienda unica università-ospedale merita un approfondimento serio e attento. Si tratta di un modello già sperimentato con successo in altre regioni, che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per rafforzare... 🔗Leggi su chietitoday.it

Università, oggi il voto finale sulla riforma per l'accesso a Medicina. Cosa cambia - Oggi, martedì 12 marzo, è previsto alla Camera il voto finale della riforma per l'accesso alla facoltà di Medicina. La proposta di legge di delega al governo è già stata varata al Senato, quindi l’Aula di Montecitorio è chiamata a dare il via libera definitivo. Con l’approvazione della riforma, già dal prossimo anno accademico nelle università pubbliche verrà abolito il quiz di ingresso. L’ha ribadito la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, che ha assicurato che i tempi dei decreti attuativi saranno molto rapidi. 🔗Leggi su tg24.sky.it

A Narni individuata e disinnescata una bomba nelle aule dell’Università: l’azione è stata rivendicata da un gruppo anarchico rivendica - Si tratterebbe di un ordigno incendiario rudimentale, composto da una scatola con all’interno due molotov, quello individuato dai carabinieri all’interno dei locali della facoltà di Scienze per l’investigazione e la sicurezza dell’Università degli Studi di Perugia, a Narni. La collocazione dell’esplosivo è stata rivendicata sul web da un gruppo anarchico e, per questo, secondo quanto riporta l’Ansa, gli inquirenti valutano anche la pista del terrorismo. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Il voto per il rinnovo del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari). Intervista a Nicola D'Ambrosio di Azione Universitaria; Presentazione del libro del Commissario della Ricostruzione Guido Castelli: Paci (PD) attacca l’università; AZIONE STUDENTESCA PREOCCUPATA PER LE ELEZIONI DEL CNSU; Università telematiche: un decreto che contribuisce a disgregare il sistema universitario. 🔗Su questo argomento da altre fonti