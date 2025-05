Unione Italiana Food - Gruppo edulcoranti fa chiarezza sull' utilizzo dei dolcificanti con il Dott Piretta sfatando i falsi miti

L'Unione Italiana Food, in collaborazione con il dottor Piretta, chiarisce l'utilizzo dei dolcificanti, sfatando i falsi miti. Con l'estate alle porte, è fondamentale adottare un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano per ritrovare la forma fisica. Scopriamo insieme come i dolcificanti possono integrare un regime alimentare responsabile.

Roma, 12 mag. (askanews) – Con l'avvicinarsi della stagione estiva, torna la voglia di rimettersi in forma. Un'alimentazione equilibrata, l'attività fisica, un'adeguata idratazione e un sonno ristoratore possono favorire il recupero della forma fisica. A questi elementi si aggiungono anche piccoli accorgimenti, come la riduzione del consumo di zuccheri semplici: possono essere sostituiti con le dosi consigliate di dolcificanti non calorici. Parola degli esperti che, insieme a UnioneItalianaFood – Gruppoedulcoranti, fanno chiarezza sui dolcificanti, sfatandofalsimiti e offrendo consigli per un loro corretto utilizzo. C'è chi crede che facciano ingrassare, chi che aumentino l'appetito o che non siano sicuri. Ma cosa dice davvero la scienza?

