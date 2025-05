Unicredit un altro trimestre record grazie alle commissioni Miglior risultato della storia

Unicredit continua a sorprendere, chiudendo un altro trimestre record sotto la guida di Andrea Orcel. Nei primi tre mesi del 2025, la banca ha registrato profitti pari a 2,8 miliardi di euro, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi hanno raggiunto 6,5 miliardi, con un aumento del 2,8%, evidenziando una performance robusta anche nell'intensa competizione del settore bancario.

Un altrotrimestrerecord per Unicredit, la banca guidata da Andrea Orcel impegnata su più fronti del risiko bancario (Banco Bpm, Commerzbank). I primi tre mesi del 2025 si sono chiusi con profitti per 2,8 miliardi di euro, l'8,3% dello stesso periodo del 2024. I ricavi sono in rialzo del 2,8% a 6,5 miliardi. Come per la rivale Intesa Sanpaolo la corsa degli utili è stata spinta dalla voce commissioni, in rialzo del 8,2% a 2,3 miliardi.Viceversa, sono in calo i proventi da margine di interessi (La differenza tra gli interessi che la banca paga ai depositanti e quelli che chiede ai suoi debitori) scesi da 3,6 a 3,5 miliardi. Pesa, su questa voce, il calo dei tassi deciso dalla Banca centrale europea. Costi stabili a 2,3 miliardi. "Unicredit ha registrato una straordinaria serie di risultati nel primo trimestre, superando le attese in tutte le metriche finanziarie e ampliando il divario positivo rispetto ai concorrenti.

