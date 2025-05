Unicredit trimestre record Orcel | fiduciosi di aumentare guidance 2025

Unicredit raggiunge nuovamente risultati straordinari nel suo ultimo trimestre, registrando un utile netto record e un notevole rendimento sul patrimonio netto tangibile (RoTE). Con un capitale in crescita, la banca di Piazza Gae Aulenti evidenzia performance finanziarie superiori alle aspettative. Il CEO Orcel commenta con soddisfazione questi risultati, sottolineando l’importanza di una gestione efficace nel perseguire una crescita sostenibile e redditizia.

Unicredit consegue ancora una volta risultati eccellenti con il miglior trimestre di crescita redditizia, caratterizzato da un utile netto record, un elevato rendimento sul patrimonio netto tangibile (RoTE), e un capitale in crescita.“Risultati di qualità significativamente al di sopra delle aspettative in tutte le metriche finanziarie”, sottolinea la banca di Piazza Gae Aulenti. Orcel: “Tali premesse ci rendono sia fiduciosi nell’aumentare la nostra guidance per l’utile netto e per la distribuzione del 2025, sia convinti della nostra ambizione per il 2027”.I risultati del trimestreIl Gruppo Unicredit mette a segno il miglior trimestre della storia e sopra le stime con un utile netto in rialzo dell’8,3% a 2,8 miliardi di euro, rispetto all’anno precedente. Ciò è rimarcato dalla continua eccellente redditività e creazione di valore per gli azionisti, con un RoTE del 22%, in rialzo di 2,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e con un EPS di 1,79 euro in rialzo del 18,2 per cento rispetto all’anno precedente. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Unicredit, trimestre record. Orcel: fiduciosi di aumentare guidance 2025

Unicredit, un altro trimestre record grazie alle commissioni. “Miglior risultato della storia” - Un altro trimestre record per Unicredit, la banca guidata da Andrea Orcel impegnata su più fronti del risiko bancario (Banco Bpm, Commerzbank). I primi tre mesi del 2025 si sono chiusi con profitti per 2,8 miliardi di euro, l’8,3% dello stesso periodo del 2024. I ricavi sono in rialzo del 2,8% a 6,5 miliardi. Come per la rivale Intesa Sanpaolo la corsa degli utili è stata spinta dalla voce commissioni, in rialzo del 8,2% a 2,3 miliardi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Andrea Orcel (UniCredit), compenso record nel 2024: 13,2 milioni di euro - Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha percepito nel 2024 un compenso totale di 13,2 milioni di euro. La cifra, resa nota dalla banca nei documenti preparatori per l’assemblea degli azionisti in programma il 27 marzo, si compone di diverse voci: 3,6 milioni di euro di stipendio base, 200 mila euro di altre componenti fisse e un robusto bonus di 9,4 milioni di euro. Di quest’ultimo, 2,2 milioni sono legati a un premio azionario straordinario, il cosiddetto “one-off share-award”. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Unicredit: Trimestre da Record con Utile Netto in Crescita dell'8,3% - Unicredit mette a segno il miglior trimestre della storia e sopra le stime con un utile netto in rialzo dell' 8,3% a 2,8 miliardi di euro. I ricavi sono in rialzo del 2,8% a 6,5 miliardi, trainati da commissioni in rialzo del 8,2% a 2,3 miliardi che hanno più che compensato la riduzione del margine di interesse a 3,5 miliardi di euro."UniCredit ha registrato una straordinaria serie di risultati nel primo trimestre, superando le attese in tutte le metriche finanziarie e ampliando il divario positivo rispetto ai concorrenti. 🔗Leggi su quotidiano.net

