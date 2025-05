UniCredit segna il miglior trimestre della sua storia | utile netto in rialzo dell’83%

UniCredit inizia il 2025 con risultati eccezionali, segnando un utile netto record di 2,8 miliardi di euro, un incremento dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Questo risultato non solo supera le aspettative degli analisti, ma testimonia anche la continua crescita redditizia e la solidità della banca, consolidando la sua posizione di leader nel settore.

Risultati straordinari per la banca che supera le stime e conferma una crescita redditizia continua.MILANO – UniCredit ha chiuso il primo trimestre del 2025 con una performance record, mettendo a segno il miglior risultato della sua storia. L’utilenetto è salito dell’8,3%, raggiungendo i 2,8 miliardi di euro, superando le stime degli analisti e continuando la serie positiva che dura ormai da 17 trimestri consecutivi.I ricavi sono aumentati del 2,8%, arrivando a 6,5 miliardi di euro, grazie soprattutto all’incremento delle commissioni, cresciute dell’8,2% a 2,3 miliardi di euro. Questo risultato ha più che compensato la leggera riduzione del margine di interesse, che si è attestato a 3,5 miliardi di euro.Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti:“Abbiamo conseguito i migliori risultati dellastoria di UniCredit e il diciassettesimo trimestre consecutivo di crescita redditizia. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

