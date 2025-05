Unicredit profitti in corsa a 28 miliardi Orcel | Via dalla Russia entro metà 2026

L’ad di Piazza Gae Aulenti punzecchia Bpm, su cui ha in corso un’offerta, “Accordo con Anima è distruttivo di valore”. E poi: “Se proseguiremo? Avremo un colloquio con il governo” 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unicredit, profitti in corsa a 2,8 miliardi. Orcel: “Via dalla Russia entro metà 2026”

Cosa riportano altre fonti

Corsa Unicredit a Commerzbank, ok Antitrust tedesco - L’Autorità federale tedesca per la concorrenza, la Bundeskartellamt, ha concesso a Unicredit l’autorizzazione antitrust ad aumentare la propria partecipazione diretta in Commerzbank fino al 29,99% del capitale sociale e dei diritti di voto correlati a tale partecipazione. “UniCredit rimane concentrata sull’esecuzione della seconda fase del proprio piano strategico UniCredit Unlocked – fa sapere l’istituto -. 🔗Leggi su lidentita.it

Bce verso il via libera alla scalata di UniCommerz; Unicredit pronta a salire del 28% in Commerzbank - La decisione della Bce potrebbe sbloccare la partecipazione diretta di Unicredit in Commerzbank, con implicazioni politiche in Germania; nel frattempo, altri investitori come Bank of America e BlackRock aumentano le loro quote Quella che si sta configurando sarebbe una mossa storica per il se 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

UniCredit, dal 28 aprile l’OPS su Banco BPM. L’AgriCole pronto a salire al 19,9% di Piazza Meda - Il risiko entra nel vivo. Il via libera Consob alla pubblicazione del documento di Ops di Unicredit su Banco Bpm apre le danze nel salone d’onore di Piazza Affari. L’operazione partirà il 28 aprile per concludersi il 23 giugno e, comunque finisca è destinata a ridisegnare il panorama bancario nazionale, con implicazioni anche per il futuro di Credit Agricole e Amundi. Può anche darsi che l’operazione non arrivi mai al traguardo in quanto Unicredit ha ribadito che, in conseguenza dell’Opa di Banco Bpm su Anima il valore dell’operazione è salito a 13,9 miliardi e quindi si riserva il diritto ... 🔗Leggi su panorama.it

Unicredit, profitti in corsa a 2,8 miliardi. Orcel: “Via dalla Russia entro metà 2026”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Unicredit, profitti in corsa a 2,8 miliardi. Orcel: “Via dalla Russia entro metà 2026” - L’ad di Piazza Gae Aulenti punzecchia Bpm, su cui ha in corso un’offerta, “Accordo con Anima è distruttivo di valore”. E poi: “Se proseguiremo? Avremo un colloquio con il governo” ... 🔗msn.com

Unicredit, un altro trimestre record grazie alle commissioni. “Miglior risultato della storia” - Un altro trimestre record per Unicredit, la banca guidata da Andrea Orcel impegnata su più fronti del risiko bancario (Banco Bpm, Commerzbank). I primi tre mesi del 2025 si sono chiusi con profitti pe ... 🔗ilfattoquotidiano.it

UniCredit: ok Consob a prospetto, Ops Banco Bpm da 28/4 a 23/6 (RCO) - L'operazione, in base al periodo di adesione concordato con Borsa Italiana, partira' il 28 aprile e terminera' il 23 giugno. UniCredit offre 0,175 azioni per ogni titolo Banco Bpm: la data di ... 🔗ilsole24ore.com