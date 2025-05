Unicredit conti record Ue su Bpm | Ok golden power solo se proporzionato

Unicredit ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un utile netto di 2,8 miliardi di euro, segnando un incremento dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Secondo una nota dell'istituto, questo risultato evidenzia una costante eccellente redditività e creazione di valore per gli azionisti, con un RoTE del 22,0%, in crescita rispetto ai periodi precedenti.

(Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente. Ciò, si legge in una nota, "è rimarcato dalla continua eccellente redditività e creazione di valore per gli azionisti, con un RoTE del 22,0% nel primo trimestre, in rialzo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In questo fine settimana sono stati dieci i nuovi primati nazionali per atleti con disabilità intellettive. Campionati paralimpici a PalaCasali e Conti. Record con 160 atleti e pioggia di medaglie - Pioggia di record dei quasi 160 partecipanti alla kermesse tricolore targata Fisdir. Il fine settimana dedicato agli atleti con disabilità intellettivo relazionali ha chiuso il doppio appuntamento dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera Indoor sotto l’egida della Fispes e della Fisdir, svoltisi al PalaCasali e al Campo Italico Conti di Ancona. Ancora una volta impeccabile l’organizzazione dell’Anthropos Civitanova guidata dal Presidente Nelio Piermattei, con il patrocinio della Regione Marche e del comune di Ancona. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

WWE: Volano i conti di TKO, primo trimestre 2025 da record - Entrate alle stelle per la holding che controlla WWE e UFC: 1,27 miliardi e crescita del 4%La TKO Group Holdings, la società madre di WWE e UFC, ha chiuso il primo trimestre 2025 con numeri da capogiro. I dati finanziari appena pubblicati mostrano entrate complessive di 1,268 miliardi di dollari, con un incremento del 4% rispetto all’anno scorso, e un utile netto che ha toccato i 165,5 milioni. 🔗Leggi su zonawrestling.net

Il Pd alla resa dei conti. Unità del partito a rischio. Il vero nodo è il riarmo Ue - L’unità di facciata del Pd è al capolinea. Sicuramente di nome, ma probabilmente anche di fatto. Perché la posizione critica, per non dire dissidente, assunta dalla segretaria Elly Schlein sul piano di ReArm Europe è destinata solo a due sbocchi. O pervenire a più miti consigli, all’insegna dell’europeismo fondativo del Pd e fortemente propugnato dall’alta autorità morale del Quirinale, o deflagrare in un rottura che potrebbe persino presagire forme di separazione. 🔗Leggi su quotidiano.net

UniCredit, conti record. Ue: “Golden power deve essere proporzionato”; Borse oggi: i conti record di Unicredit, Zelensky pronto a incontrare Putin e le altre storie; Unicredit, Orcel verso incontro con governo. L’Ue su Bpm: “Sì al golden power solo se proporzionato”; Trimestrali da record per i signori delle Ops: da Intesa a Unicredit i numeri dei primi tre mesi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: "Ok golden power solo se proporzionato" - (Adnkronos) - Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente. Ciò, si legge in una nota, "è rimarcato da ... 🔗msn.com

UniCredit vola nel Q1: utile record e prospettive in rialzo per il 2025 - Performance sopra le attese e nuovi obiettivi: gli ultimi dati rafforzano la strategia di crescita nel panorama finanziario. 🔗it.benzinga.com

Unicredit, un altro trimestre record grazie alle commissioni. “Miglior risultato della storia” - Un altro trimestre record per Unicredit, la banca guidata da Andrea Orcel impegnata su più fronti del risiko bancario (Banco Bpm, Commerzbank). I primi tre mesi del 2025 si sono chiusi con profitti pe ... 🔗ilfattoquotidiano.it