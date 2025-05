UNICEF lancia nuovo corto Quest’azienda è una grande famiglia

Il corto

Il corto racconta l’importanza di un equilibrio tra vita professionale e privata non solo per sé stessi ma anche per il benessere dei propri figli.12 Maggio 2025 – L’UNICEF Italia, Think Cattleya e Saatchi & Saatchi lanciano il nuovocorto “Quest’azienda è una grandefamiglia” a supporto del programma Family Friendly Workplace Initiative, on air dal 12 maggio per accendere i riflettori sul tema del workplace e l’equilibrio lavoro-famiglia concentrandosi sul benessere di bambine e bambini. Il corto, diretto da Igor Borghi, sarà visibile su: www.UNICEF.itaziendefamilyfriendlyNegli ultimi decenni gli studi hanno dimostrato l’impatto positivo dell’adozione di politiche aziendali sull’equilibrio lavoro-famiglia e su come un workplace che non promuove anche il benessere dei bambini porti a una grande instabilità nelle famiglie. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Michael B. Jordan si lancia nell’horror con The House of Last Resort: il nuovo film dopo Sinners - Michael B. Jordan ha appena ufficializzato il suo prossimo progetto nel genere horror: si tratta di The House of Last Resort, adattamento cinematografico del romanzo pubblicato nel 2024 da Christopher Golden, autore già noto nel panorama horror internazionale.Michael B. Jordan e il Nuovo progetto dopo SinnersIl 18 aprile uscirà al cinema Sinners, dove Jordan interpreta due fratelli gemelli, Smoke e Stack, coinvolti in una storia di possessione e misteri nella loro città natale. 🔗Leggi su mistermovie.it

Canva lancia la Visual Suite 2.0 con il nuovo assistente Canva AI e supporto per i fogli di calcolo - Canva ha annunciato un corposo aggiornamento alla sua suite di strumenti creativi: la novità più importante è il nuovo assistente di AI generativa Canva AI, che crea testi, post, immagini e persino esperienze interattive... Leggi tutto 🔗Leggi su dday.it

Solo Leveling, lo studio d'animazione della serie lancia un nuovo film per il 2026 - A-1 Pictures è diventato uno degli studi di animazione più importanti del Giappone dopo alcune sue serie come Sword Art Online e Solo Leveling e ora ha annunciato l'intenzione di realizzare un nuovo film. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con serie dal ritmo incalzante come Solo Leveling e Sword Art Online, lo studio d'animazione giapponese A-1 Pictures si prepara a esplorare un sentiero più introspettivo con il suo prossimo progetto cinematografico: Kusunoki no Bannin - Il guardiano dell'albero di canfora. 🔗Leggi su movieplayer.it

UNICEF lancia nuovo corto “Quest’azienda è una grande famiglia”; Bambini e violenza domestica, UNICEF lancia corto ‘House of terror’, con Dario Argento; House of Terror, il cortometraggio contro la violenza domestica sui minorenni. 🔗Approfondimenti da altre fonti