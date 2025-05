Un’Estate da Belvedere | Salemme raddoppia con il suo spettacolo Ogni promessa è debito a San Leucio

Dopo il successo del primo appuntamento, Vincenzo Salemme raddoppia con "Ogni promessa è debito" a Caserta. Il rinomato drammaturgo e attore napoletano si esibirà il 24 e 25 luglio al Belvedere di San Leucio, nell'ambito del festival "Un’Estate da Belvedere", promettendo serate indimenticabili di teatro e risate.

A Grande richiesta, Vincenzo Salemmeraddoppia le date del suo nuovo spettacolo a Caserta, per il festival Un’Estate da Belvedere. Il drammaturgo, regista e attore napoletano porterà in scena “Ognipromessa è debito”, il 24 e 25 luglio al Belvedere di San Leucio, nell’ambito della decima edizione del festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.I biglietti per assistere alla nuova data del 25 luglio sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.“Ognipromessa è debito”, la nuova commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, intreccia umorismo e temi profondi, confermandosi uno degli spettacoli più attesi del panorama teatrale. 🔗Leggi su Ildenaro.it

