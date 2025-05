UNASCA | Introdotta l’Anagrafe delle Patenti Nautiche Ora si punti su completa digitalizzazione

UNASCA accoglie con soddisfazione l'introduzione dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, sancita dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo passo rappresenta un traguardo importante per il settore nautico, ma ora è fondamentale puntare sulla completa digitalizzazione per garantire maggiore efficienza e sicurezza nella gestione delle patenti.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli dell'Interno e della Pubblica Amministrazione 67 dell'11 marzo 2025, è finalmente regolamentata l'Anagrafe nazionale dellePatentiNautiche.UNASCA accoglie con soddisfazione l'entrata in vigore di questo provvedimento, che, afferma il Presidente Vannucchi "nasce, su iniziativa della nostra Associazione, con l'accoglimento di un Ordine del Giorno in proposito, durante l'iter di approvazione della Legge 1672015, delegante il Governo alla riforma del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 1712005). Delega poi attuata con il D.Lgs. 22917 che ha introdotto nel Codice del diporto stesso l'articolo 39-bis di istituzione dell'Anagrafe.".UNASCA, infatti, già a partire da quella fase, si è attivamente impegnata per sollecitare il mondo politico e istituzionale affinché la nascita dell'Anagrafe potesse trasformarsi in uno strumento moderno, efficiente e utile al servizio non solo della Pubblica Amministrazione ma anche degli operatori e dei cittadini.