Un’altra spaccata in un locale | nel mirino il bar dell’area di servizio

In breve da Zazoom:

Mentre le forze dell’ordine intensificavano la ricerca dei responsabili delle spaccate negli stabilimenti balneari di San Benedetto, i presunti autori hanno colpito lungo la statale Adriatica. Nella notte tra sabato e domenica, hanno perpetrato un’effrazione nella porta a vetri del caffè ristorante dell’area di servizio Eni nel quartiere S. Filippo, dando così una nuova dimostrazione della loro audacia e determinazione.

Mentre le forze dell’ordine li stavano, probabilmente, cercando nella zona del lungomare, i presunti autori delle spaccate negli stabilimenti balneari di San Benedetto hanno agito lungo la statale Adriatica. Nella notte fra sabato e domenica c’è stata un’effrazione della porta a vetri del caffè ristorante dell’area di servizio Eni lungo la statale Adriatica del quartiere S. Filippo. I malviventi sono entrati ed hanno rubato il fondo cassa, qualche centinaia di euro, per poi darsi rapidamente alla fuga. Le immagini della videosorveglianza del locale sono state consegnate agli investigatori dell’arma dei carabinieri. Secondo indiscrezioni la persona ripresa potrebbe assomigliare a quella che la notte precedente era stata immortalata dalla telecamera dello chalet La Siesta. I carabinieri stanno confrontando i fotogrammi per verificare se si tratti della stessa persona e risalire all’autore o autori della sfilza di spaccate messe a segno sulla riviera delle Palme, seminando molti danni a fronte di bottini di poche centinaia di euro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’altra spaccata in un locale: nel mirino il bar dell’area di servizio

Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV nel mirino dei cospirazionisti MAGA. Laura Loomer: «È anti-Trump. Un’altra marionetta marxista in Vaticano» - Non è stato solo il post su JD Vance a scatenare le reazioni di democratici e repubblicani americani. Poco dopo l’annuncio dell’elezione di Robert Francis Prevost come Papa Leone XIV, c’è chi ha rilanciato con tono polemico e accusatorio un altro post del 2015, pubblicato dallo stesso account X, in cui viene contestata la retorica anti immigrazione di Donald Trump. Ad intervenire è stata l’influencer cospirazionista di estrema destra Laura Loomer, considerata l’ombra dell’attuale Presidente americano, con un post infuocato contro Prevost: «È anti-Trump, anti-MAGA, a favore delle frontiere ... 🔗Leggi su open.online

"Eresìa" in pieno centro. Il locale ora è nel mirino: "Vogliono farci chiudere. Troviamo una soluzione" - Un locale dove si possa ascoltare musica dal vivo, in una città refrattaria alla movida, come poteva chiamarsi, se non Erèsia? Aprire un locale del genere, nel sonnacchioso capoluogo, è una scelta coraggiosa, controcorrente, eretica appunto, ma, almeno finora, si è rivelata azzeccata: in effetti, il circolo Arci Erèsia, aperto a settembre, in pieno centro, in vicolo Bonarelli, dove un tempo c’era il Museo del Giocattolo, ha radunato, in appena sei mesi di attività, duemila soci. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Prato, spaccata nel nuovo locale: portati via 2000 euro, danni per 18mila - Prato, 16 marzo 2025 – Spaccata al Novantatrébi, il nuovo locale di via Galcianese a Prato inaugurato a febbraio dal gruppo Buralli. È successo nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo. I malviventi sono riusciti a sollevare il bandone di metallo e a spaccare il vetro di una delle porte di ingresso. Hanno portato via 2000 euro di fondo cassa. La conta dei danni ammonta a 18.000 euro. Il fondo cassa è stato portato via dalla cassa automatica che ha comunque di per sé un costo notevole, attorno ai 12. 🔗Leggi su lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Un’altra spaccata in un locale: nel mirino il bar dell’area di servizio; Brescia, un’altra spaccata nello stesso ristorante di cucina palestinese: la seconda in pochi giorni; Porto Sant'Elpidio, doppia spaccata nella stessa notte: razzia da Fior di Grano e Chalet Papalina; Firenze ferita, ancora un furto con spaccata. Alla Pasticceria Bellucci “è la terza volta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un’altra spaccata in un locale: nel mirino il bar dell’area di servizio - Mentre le forze dell’ordine li stavano, probabilmente, cercando nella zona del lungomare, i presunti autori delle spaccate negli stabilimenti ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Brescia, un’altra spaccata nello stesso ristorante di cucina palestinese: la seconda in pochi giorni - Brescia, 24 aprile 2025 – Ancora una spaccata notturna ... La notte tra il 12 e il 13 aprile scorso era finito nel mirino dei malviventi non solo il ristorante I Nazareni, ma anche Dukka ... 🔗msn.com