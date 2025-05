Un' altra settimana instabile tra rovesci schiarite e possibili temporali anche forti

Un'altra settimana di instabilità climatica si profila all’orizzonte, caratterizzata da rovesci, schiarite e la possibilità di temporali anche intensi. In primavera, il clima imprevedibile è la norma; esperti di 3Bmeteo avvisano che correnti atlantiche instabili, influenzate da una depressione sulla Francia, porteranno maltempo, soprattutto al Centro-Nord, nelle prossime 48 ore.

Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti)

Cosa riportano altre fonti

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla ... 🔗quicomo.it

Niente alta pressione, sarà un'altra settimana tra rovesci e temporali: localmente anche forti - Da 3bmeteo.com le previsioni per la settimana in corso che sarà ancora caratterizzata dall'instabilità ... 🔗ilpescara.it

3bmeteo.com: "Alta pressione ancora latitante, altra settimana tra rovesci e temporali, localmente anche forti" - Domani la situazione si ripeterà, con numerosi rovesci e temporali, in particolare nelle zone interne del Centro-Sud, nel Nord-Ovest e nel medio-alto Triveneto. 🔗giornaledipuglia.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'immunologa Antonella Viola : Non ha senso un provvedimento a settimana

Antonella Viola,?immunologa,?a 24Mattino su Radio 24: ?Lockdown programmato una settimana al mese??Lockdown generale? ?No, la situazione sta precipitando un po? ovunque ma non serve un lockdown generale bisognerebbe intervenire in maniera mirata a seconda della situazione epidemiologica, della disponibilit? di letti in terapia intensiva e della capacit? di fare tamponi, la sensazione ? che stiamo andando nel panico e a rimorchio del virus invece che guidare noi si sta perdendo il controllo.