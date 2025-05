unahotels reggio emilia supera estra pistoia e si prepara ai playoff

In breve da Zazoom:

Nella sfida di campionato tra UNAHOTELS Reggio Emilia ed ESTRA Pistoia, i padroni di casa si impongono con un punteggio finale di 86 a 72. Una partita intensa, caratterizzata da prestazioni notevoli da parte di Faried e Forrest. Gli allenatori Priftis e Okorn hanno saputo motivare le loro squadre, regalando emozioni e colpi di scena ai tifosi presenti. Arbitri dell'incontro Michele Rossi e collaboratori.

UNAHOTELSReggioEmilia 86 EstraPistoia 72UNAHOTELS: Barford 14, Winston 11, Gombauld 4, Smith 15, Uglietti 10, Deme 2, Carboni, Fainke, Faried 22, Grant 2, Chillo 4, Cheatham 2. All.: PriftisEstra: Benetti 6, Della Rosa 5, Ceron 1, Paschall 9, Pinelli, Cooke 12, Forrest 17, Boglio 4, Stoch 3, Saccaggi 4, Allen 8, Valerio Bodon 3. N.e.: Pinelli e Stoch. All.: OkornArbitri: Michele Rossi, Giulio Pepponi, Matteo LucottiParziali: 22-20, 40-36, 62-58Note: spettatori: 3751; tiri da 3: UNAHOTELS 620, Estra 928; tiri liberi: ReggioEmilia 1818, Pistoia 1123. Rimbalzi: 41-40.Come da pronostico, senza spendere troppe energie ma giocando con la dovuta attenzione quando serviva, l’UNAHOTELS sbriga l’agevole pratica Pistoia (i toscani arrivavano al Bigi già retrocessi ma con 250 encomiabili tifosi al seguito) chiude a 36 punti la regular-season, il miglior bilancio di vittorie da 10 anni a questa parte, e da settima affronterà Trapani nei quarti playoff, che scatteranno sabato in Sicilia col fattore campo a vantaggio dei siculi (gara 3 in via Guasco giovedì 22). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it