Una voce misteriosa in sala VAR durante Barcellona-Real Madrid | “Meno male…” Scandalo in Spagna

Una voce misteriosa durante la sala VAR ha suscitato scalpore in Spagna, con l’audio della on-field review dell'arbitro del Clasico Barcellona-Real Madrid che ha scatenato polemiche. Le parole “meno male…” rivelano un dialogo controverso, mettendo sotto pressione la federazione spagnola e accendendo la discussione sull'imparzialità delle decisioni arbitrali. Continua a leggere.

Scandalo in sala VAR: tecnico sorpreso a consultare un sito di scommesse durante CSKA Sofia – Lokomotiv Sofia - Nel campionato bulgaro, la tecnologia VAR è finita sotto i riflettori non solo per il suo utilizzo in campo, ma per un episodio che ha sollevato un acceso dibattito sull'integrità del sistema arbitrale. Durante la sfida tra CSKA Sofia e Lokomotiv Sofia, valida per la 27ª giornata della First League e disputata mercoledì 2 aprile,