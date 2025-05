Una telecamera ha ripreso l' aggressione di De Maria a un collega davanti all' hotel

Una telecamera ha catturato l'aggressione di Emanuele De Maria ai danni di un collega davanti a un hotel. Precedentemente, De Maria aveva pianificato l'omicidio della barista Chamila Wijesuriya e ha ferito gravemente Hani Nasr. Il Tg1 ha trasmesso il video che documenta l'accoltellamento avvenuto in un clima di violenza.

AGI - Emanuele De Maria aveva premeditato di uccidere la barista Chamila Wijesuriya e, probabilmente, anche il collega di lavoro, gravemente ferito. In un video mostrato dal Tg1 la sequenza dell'aggressione all'altro suo collega, accoltellato ma non ucciso, l'altro barista Hani Nasr. Sono le 6.20 del mattino di sabato, e De Maria affronta davanti all'hotel Berna l'egiziano, ora in gravi condizioni. Le telecamere inquadrano i due uomini mentre si picchiano. Alle 15.13 di venerdì, ancora una volta le telecamere, questa volta quelle del Parco Nord di Milano avevano ripreso il 35enne a passeggio con Camilla. Poco dopo De Maria la colpisce alla gola, il primo dei 4 fendenti che De Maria infligge alla donna, due al collo e due alle braccia in totale. Alle 17 le telecamere di sorveglianza della metropolitana riprendono l'uomo da solo in quella che sarà la sua fuga per 48 ore fino al tragico epilogo del suicidio gettandosi dal duomo dopo aver eluso la sorveglianza, una morte anche questa documentata da video girati da telefonini. 🔗Leggi su Agi.it