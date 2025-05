Una sfida a tennis col Papa? L’imbarazzo di Jannik Sinner dopo la boutade di Leone XIV

Un improbabile match di tennis tra Papa Leone XIV e il giovane campione Jannik Sinner ha scatenato ironia e imbarazzo. L’idea, lanciata dal Pontefice, ha dato vita a un divertente scambio di battute, portando il mondo del tennis a un bivio tra realtà e fantasia. Una sfida che, tra risate e stupore, ha catturato l'attenzione di tutti.

Un match di tennis tra PapaLeone XIV e JannikSinner. Fantascienza? Probabilmente sì, ma l’idea – il nuovo Pontefice non nasconde di darsi al tennis nei rari momenti liberi – si è presa la scena oggi, generando un divertente scambio di battute a distanza tra i due. PapaLeone, la organizzerebbe una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie?, gli ha chiesto stamattina una giornalista a margine del suo incontro con i media di tutto il mondo. «Certo va bene. Basta che non ci sia Sinner», ha replicato il Pontefice, giocando probabilmente sul doppio senso del cognome: quello del tennista n° 1 al mondo, certo, ma anche che in inglese significa «peccatore». Questa sera, dopo la sua vittoria ai sedicesimi degli Internazionali di Roma contro Jesper de Jong, qualcuno ha pensato di rigirare l’idea allo stesso Sinner. 🔗Leggi su Open.online

