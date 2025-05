Grazie al clima mite e alle festività, Gaeta sta vivendo un’entusiasmante primavera, anticipando l’arrivo della bella stagione. Nel corso delle ultime settimane, la città del Golfo ha accolto numerosi turisti, attratti dalla sua bellezza e dalle possibilità di svago offerte in questo periodo. I ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio hanno ulteriormente incentivato le visite.

© Latinatoday.it - Una primavera dal sapore estivo per Gaeta: i turisti prendono d’assalto la città

