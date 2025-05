Una giornata sull' onda della consapevolezza | torna l' appuntamento con Mare & Musica e la salvaguardia dell' ambiente costiero

Riprendono le attività di sensibilizzazione ambientale con "Mare & Musica", un evento gratuito organizzato da Be Kind Cattolica. Sabato 17 maggio, il locale di Via... ospiterà una giornata dedicata alla consapevolezza e alla salvaguardia del nostro mare, unendo natura, scienza e arte in un’esperienza unica per tutti. Unisciti a noi per celebrare la bellezza del nostro ambiente costiero!

Sabato 17 maggio Be Kind Cattolica presenta la seconda edizione di "Mare& Musica", una giornata gratuita e aperta a tutti, dedicata al Mare, alla sostenibilità e alla bellezza dell’incontro tra scienza, impegno e arte. L’intero evento si svolgerà presso il locale Be Kind situato in Via. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero

