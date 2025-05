Una domenica mattina dedicata agli scacchi con il I Torneo Perugia Souvenir

Sedici giovani appassionati, tra gli 8 e i 14 anni, si sono riuniti per una mattinata all'insegna del pensiero strategico e della competizione, partecipando al I Torneo giovanile di scacchi “Perugia Souvenir”, svoltosi in via del Circo. L'evento, organizzato dall'associazione culturale Asi e da Asd Augusta Perugia, ha offerto ai partecipanti un'occasione imperdibile per mettersi alla prova e divertirsi nel mondo degli scacchi.

