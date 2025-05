Una cerimonia a Roma per celebrare i 77 anni di Israele

Oggi a Roma si è svolta una cerimonia per celebrare il settantasettesimo anniversario dello Stato di Israele. L'evento ha avuto inizio con l'emozione per la liberazione dell'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, seguito da interventi del senatore Lucio Malan e del deputato Paolo Formentini. Una giornata di gioia e riflessioni significative sulla storia israeliana.

Si è tenuta oggi a Roma la cerimonia per il settantasettesimo anniversario dello Stato di Israele. L’evento si è aperto con la gioia per la liberazione dell’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Sono seguiti interventi del senatore Lucio Malan e del deputato Paolo Formentini. Ha quindi preso la parola l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Una cerimonia a Roma per celebrare i 77 anni di Israele

