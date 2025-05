Una Bologna che cambia lancia l’allarme | Oltre 8 000 firme per dire basta al degrado

La sicurezza a Bologna riemerge nel dibattito pubblico con la conferenza stampa del movimento civico Una Bologna che cambia. In un mese, il gruppo ha raccolto oltre 8.200 firme per sollecitare interventi urgenti da parte del sindaco Matteo Lepore, mirati a contrastare il degrado urbano e a restituire vivibilità e tranquillità alla città.

La sicurezza a Bologna torna al centro del dibattito pubblico grazie alla conferenza stampa del movimento civico Una Bologna che cambia, che ha annunciato la raccolta di Oltre 8.200 firme in un solo mese per chiedere al sindaco Matteo Lepore interventi urgenti contro il degrado urbano e.

