Un viaggio da un trilione di dollari | cosa c' è dietro la missione in Medio Oriente di Trump

Un viaggio da un trilione di dollari: la missione di Trump in Medio Oriente si concentra su accordi economici con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati. In un contesto dove affari e opportunità prevalgono sulla geopolitica, sorgono interrogativi sulle cifre e sulle promesse fatte. Cosa si cela dietro questa ambiziosa iniziativa?

Il presidente visita Arabia Saudita, Qatar ed Emirati con l'obiettivo di siglare accordi economici miliardari. Focus su affari, non geopolitica. I dubbi su cifre e promesse annunciate 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un viaggio da un trilione di dollari: cosa c'è dietro la missione in Medio Oriente di Trump

