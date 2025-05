Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite

Firenze, 12 maggio 2025 – Un cielo sereno sulla splendida campagna del Chianti ha accompagnato il pranzo conviviale in memoria di Davide Astori, Capitano della Fiorentina. Circondati dalla bellezza dei vigneti e avvolti dai profumi primaverili, amici e sostenitori si sono riuniti alla Fattoria di Vignamaggio per celebrare non solo la sua memoria, ma anche i valori di solidarietà e amicizia che ha sempre rappresentato.

Firenze, 12 maggio 2025 – Un cielo terso sopra le colline del Chianti, il profumo della primavera tra i vigneti e un’onda di affetto che ha attraversato la Fattoria di Vignamaggio per tutta a giornata di ieri. È in questo scenario che si è tenuto il pranzo conviviale in memoria di DavideAstori, indimenticato Capitano della Fiorentina, nel nome della solidarietà e dei valori che ha sempre incarnato. Organizzato da Marco Pratesi con il sostegno della famiglia Astori e dell’associazione Cure2Children, l’evento ha visto una partecipazione straordinaria di persone, tra cui amici, tifosi, istituzioni e volti noti della cultura e dello sport. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti della Fondazione Cure2Children per la cura dei bambini malati di tumore nei Paesi più fragili, una missione che trova nell’eredità morale di Davide una forza propulsiva. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite

Su altri siti se ne discute

Inizia, da lunedì 12 maggio, una rassegna per ricordare nel modo migliore il maestro del cinema recentemente scomparso. Si inizia con "Cuore selvaggio" - CUORE SELVAGGIOGenere: favola mitopoieticaRegia: David Lynch. Con Nicholas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, Harry Dean Stanton, Sheri Lyn Fenn, John Lurie “Velluto blu”, “Twin Peaks”, “Mulholland Drive”: ... 🔗Leggi su iodonna.it

Ciclismo, i dilettanti dalla Maremma al cuore del Chianti - Roccastrada (Grosseto), 11 aprile 2025 - Partiranno dalla Maremma e dalla Rocca di Montemassi nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto per concludere dopo 135 chilometri nel cuore del Chianti con arrivo in salita presso il Castello di Albola, i dilettanti élite e under 23 impegnati domani sabato nella quarta edizione di questa corsa organizzata dalla Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa e valevole anche per il Memorial Fabrizio Fabbri a ricordare un bel campione del ciclismo toscano. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Mantovano cita l’ex leader dei CCCP per ricordare gli 007 caduti: la memoria storica si fa “punk” ma arriva dritta al cuore - Mantovano rende onore e tributa un messaggio istituzionale ai caduti dell’Intelligence citando il passo di un brano dei Cccp: e la memoria storica si tinge di punk… «”Non c’è lama che possa recidere la languida catena, generazione su generazione”: il verso di uno scrittore, Giovanni Lindo Ferretti, che esprime così il legame con chi nei secoli lo ha preceduto sulla sua terra, sui monti, dove era tornato a vivere dopo anni di lontananza”». 🔗Leggi su secoloditalia.it

Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite; A Greve un pranzo in memoria di Davide Astori, a sostegno di Cure2Children; Il nuovo volto della fattoria di Vignamaggio. Domenica 11 un pranzo in ricordo di Astori; I ristoranti fuori porta vicino a Firenze per un pranzo o una cena da ricordare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite - A Vignamaggio, tra emozioni, solidarietà e magia, un evento in memoria del Capitano viola che ha unito istituzioni, amici e famiglie per sostenere la missione della Fondazione Cure2Children ... 🔗lanazione.it

A Greve un pranzo in memoria di Davide Astori, a sostegno di Cure2Children - Domenica 11 maggio 2025, alla suggestiva Fattoria di Vignamaggio (Greve in Chianti), si terrà un pranzo in ... un momento di cuore, amicizia e solidarietà. Un modo per ricordare Davide ... 🔗gonews.it