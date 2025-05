Un posto al sole | le assurde storie a cui continuiamo a far finta di credere

...si dipana tra colpi di scena e situazioni paradossali. Niko e Manuela si trovano al centro di una tempestosa dichiarazione d'amore, mentre le intriganti dinamiche tra Ferri e Marina si complicano ulteriormente. Tra affari da concludere e momenti di svago, i protagonisti di

Neanche un giorno insieme, e Niko dichiara già a Manuela di amarla. E non si capisce perchè stesse con un'altra fino a ieri. Ma questo per Upas è il periodo delle storieassurde, e noi continuiamo a far finta di crederci. Così Ferri e Marina devono affrettarsi a firmare il closing con Gaglioffi, prima che lo scoprano in America! Nel mentre, Serena e Filippo fanno i turisti per Torino. La storia più interessante diventa il testamento biologico di Luca, che chiede ad Alberto di fargli da tutor, scegliendo per lui quando porre fine alle sue sofferenze in caso di incapacità. Ma Palladini si rifiuta di farlo. Anche Michele sta sempre peggio: la disabilità inizia a diventare problematica, e lui non la accetta. Mentre Ferri, senza scrupoli, gli offre di fare lo stagista. Una disgrazia dietro l'altra lo incattivisce al punto che affronta direttamente Gennaro accusandolo di avergli cancellato l'inchiesta dal pc.

