Un Posto al Sole | conflitti in famiglia scuola lavoro e seduta spiritica

In occasione della puntata di Un Posto al Sole del 13 maggio 2025 su Rai3, le tensioni tra famiglia, scuola e lavoro esplodono in scontri drammatici. La trama si infittisce con una seduta spiritica che promette rivelazioni scioccanti. Preparati a una serata carica di emozioni, dove i legami si spezzano e i segreti vengono a galla.

In occasione della puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 maggio 2025 su Rai3, il clima nelle trame della soap si fa sempre più acceso e imprevedibile. La serata sarà all'insegna di scontri personali e affronti aperti tra personaggi che, nel corso degli episodi, hanno saputo coinvolgere il pubblico con le loro .

Gigio Morra: morto attore di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Gigio Morra, attore napoletano di grande talento, noto per i suoi ruoli in produzioni televisive di successo come Un Posto al Sole e Imma Tataranni.