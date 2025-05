Un Posto al Sole anticipazioni prossime puntate | Luca scompare e Giulia è disperata

(?? Campo content non trovato)

Sarà una vera e propria doccia fredda quella che attende Giulia Poggi nei prossimi episodi Un Posto al Sole. Dopo aver fantasticato a lungo sul matrimonio con Luca De Santis, la donna si troverà ad affrontare la sua improvvisa “scomparsa”. Dove sarà finito l’ex primario? Scopriamolo insieme.Upas, trame future: Luca De Santis sparisceIl sogno di Giulia su un possibile matrimonio con De Santis si trasformerà in un incubo nei prossimi episodi Upas. La donna dovrà infatti fare i conti con una sparizione dell’ex primario a prima vista inspiegabile, anche perché lo stesso Luca non avrà mai scoraggiato le intenzioni matrimoniali della madre di Niko.In realtà però – pur non volendo dare alla donna un dolore soffocando i suoi sogni – De Santis avrà già preso la sua decisione. L’ex medico si preparerà così a lasciare Palazzo Palladini e Napoli, pur di non vincolarla a sé. 🔗Leggi su Superguidatv.it