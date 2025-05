Un Posto al Sole anticipazioni 13 maggio | sale la tensione tra Ferri e Gagliotti guai in arrivo per Jimmy

Nell'episodio di Un Posto al Sole del 13 maggio, la tensione tra Ferri e Gagliotti raggiunge un culmine e guai in arrivo per Jimmy. Scopri cosa accadrà nel prossimo imperdibile episodio della soap partenopea, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50, mentre ripercorriamo le scelte decisive di Luca e Giulia.

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, abbiamo visto Luca prendere una decisione molto importante. Se infatti Giulia, una volta capite le sue volontà, ha deciso di sposarlo per dimostrargli che non la abbandonerà mai, Luca è sempre più deciso a portare avanti il suo proposito. Non vuole dipendere da Giulia, costringendola a una vita impossibile quando la malattia avanzerà; così, in gran segreto, ha deciso che lascerà Palazzo Palladini. Un Posto al Sole, anticipazioni 12 maggio: Luca prende una decisione che nessuno deve conoscere anticipazioni 13 maggio La neonata società Ferri-Gagliotti non riesce a trovare un equilibrio. Gennaro è ancora convinto che . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole. anticipazioni 13 maggio: sale la tensione tra Ferri e Gagliotti, guai in arrivo per Jimmy

