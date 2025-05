Un passato tra i sapori | chef Persegani ai fornelli profumi dal ‘500

In breve da Zazoom:

Ferrara, 12 maggio 2025 – Palazzo Pendaglia si è trasformato in un palcoscenico di storia e sapori, ospitando un laboratorio di cucina rinascimentale. Circa trenta partecipanti hanno avuto l'opportunità di immergersi nel Cinquecento, cucinando secondo le tradizioni del XVI secolo. Guidati dallo chef televisivo Daniele Persegani, l'evento ha offerto un'affascinante avventura culinaria, riscoprendo il profumo e le ricette di un'epoca straordinaria

Ferrara, 12 maggio 2025 – Un viaggio nella storia gastronomica del Cinquecento. Palazzo Pendaglia ha ospitato un laboratorio di cucina rinascimentale. Circa trenta persone hanno avuto l’opportunità di cucinare come si faceva nel XVI secolo. Ai fornelli Daniele Persegani , lo chef televisivo che ha guidato l’esperienza, un’avventura tra storia e sapori , il profumo del passato . L’evento nel contesto di ’Festina Lente’, iniziativa finanziata dal Ministero del Turismo per valorizzare i comuni con siti Unesco. “Abbiamo voluto realizzare un progetto che andasse oltre la semplice promozione turistica”, dichiara Matteo Fornasini, assessore al Turismo del Comune di Ferrara. Il laboratorio, intitolato ’Mezzogiorno con Messisbugo’ – un riferimento al celebre scalco di corte Cristoforo da Messisbugo, autore di uno dei più importanti ricettari del Cinquecento – si è svolto nello scenario a Palazzo Pendaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

