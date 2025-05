Un mese di violenze rosse

(?? Campo content non trovato)

Non solo le aggressioni ai monumenti che ricordano i giovani di destra uccisi. Ma anche quelle contro i rappresentanti di Gioventù nazionale e Azione universitaria 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un mese di violenze rosse

Ne parlano su altre fonti

«Zone rosse, è positivo il primo bilancio». Sono un migliaio i controllati in un mese - SICUREZZA. Il prefetto: «È un provvedimento che contrasta il crimine, non la marginalità: non risolve tutti i problemi». Sono 25 gli «allontanati». «In quelle aree i reati sono calati, ma preoccupa la diffusione di coltelli e di spacciatori». 🔗Leggi su ecodibergamo.it

Cisgiordania: violenze dei coloni, 800 arresti in un mese, devastazioni. Israele non si ferma - Quando la notte avvolge i villaggi palestinesi in Cisgiordania, l’oscurità assume una connotazione minacciosa, prefigurando l’irruzione di stivali sulle scale, le grida che lacerano il silenzio notturno e ragazzini trascinati via dal calore delle loro coperte. Il mese di marzo non ha fatto eccezione. Anzi, ha alzato la posta.Tre importanti organizzazioni, ovvero la Commissione per gli Affari dei Detenuti, Addameer e il Club dei Prigionieri Palestinesi, hanno riferito che nel solo mese di marzo le forze israeliane hanno arrestato circa 800 palestinesi. 🔗Leggi su it.insideover.com

Sequoie Music Park 2025: un mese di stelle della musica illumina l’estate bolognese - Dopo il successo della scorsa edizione, il Sequoie Music Park è pronto a infiammare nuovamente l’estate bolognese. Nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse, dal 17 giugno al 20 luglio, si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale per un mese all’insegna della grande musica e della condivisione.La rassegna, organizzata da Unipol Arena, si presenta con un cartellone eclettico e imperdibile, capace di abbracciare diversi generi musicali e di attrarre un pubblico variegato. 🔗Leggi su ildenaro.it

Un mese di violenze rosse; Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra e tutto quello che c'è da sapere; Le panchine rosse contro la violenza di genere all'aeroporto di Malpensa (video); Due nuove panchine rosse contro la violenza sulle donne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Un mese di violenze rosse - Non solo le aggressioni ai monumenti che ricordano i giovani di destra uccisi. Ma anche quelle contro i rappresentanti di Gioventù nazionale e Azione universitaria ... 🔗ilgiornale.it

Cisgiordania: violenze dei coloni, 800 arresti in un mese, devastazioni. Israele non si ferma - Ma almeno obbliga chi legge a guardare in faccia questa realtà. L'articolo Cisgiordania: violenze dei coloni, 800 arresti in un mese, devastazioni. Israele non si ferma proviene da InsideOver. 🔗msn.com