Un luogo alle vittime del terrorismo | la Lista Sala si spacca sull' idea del sindaco

Lunedì pomeriggio, il consiglio comunale di Milano è stato teatro di tensioni tra i membri della Lista Sala riguardo alla proposta del sindaco Beppe Sala di intitolare un luogo alle vittime del terrorismo. La discussione, accesa e vivace, ha visto il capogruppo Marco Fumagalli esprimere le proprie posizioni, evidenziando le divergenze all'interno del gruppo.

Sono volati gli stracci, lunedì pomeriggio in consiglio comunale, tra consiglieri della ListaSala su un ordine del giorno di Marco Mazzei che riprenderebbe l'idea del sindaco Beppe Sala di intitolare un luogo di Milano allevittime del terrorismo. Il capogruppo Marco Fumagalli è intervenuto per. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Un luogo alle vittime del terrorismo: la Lista Sala si spacca sull'idea del sindaco

