No, stavolta non è bastata la musica a unire: il TurquoiseCarpet dell’Eurovision 2025, srotolato nel cuore di Basilea, si è trasformato in un palcoscenico politico infuocato. Tra i cori festosi e la parata folkloristica che ha dato il via alla settimanadella kermesse, l’accoglienza riservata alla cantante israeliana Yuval Raphael ha sollevato un’ondata di tensioni. Fischi, insulti, gesti intimidatori: così una parte del pubblico ha reagito al passaggio dell’artista 24enne, sopravvissutaall’attacco di Hamas del 7 ottobre2023. La sua presenza ha diviso, la sua canzone New Day Will Rise – messaggio di rinascita e speranza – non ha placato gli animi. Eurovision 2025: i look del TurquoiseCarpet a Basilea guarda le foto Eurovison 2025, minacce e insulti alla cantante israelianaDurante la sfilata delle 37 delegazioni partecipanti, accompagnate da tram d’epoca, bande musicali e gruppi in costume, la delegazione israeliana ha affrontato una contestazione aperta. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un inizio infuocato per la settimana della musica più attesa d’Europa: la cantante, sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, è stata accolta sul Turquoise Carpet da proteste e minacce di morte

