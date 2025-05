Un incontro speciale con Fabrizio Biggio | a Foiano e Pozzo i giovani studenti protagonisti di una mattinata tra risate libri e creatività

Arezzo, 9 maggio 2025 – Una giornata che resterà impressa nei cuori e nella memoria di oltre 120 bambini delle scuole primarie di Foiano della Chiana e Pozzo.Questa mattina, venerdì 9 maggio, le aule scolastiche si sono trasformate in un palcoscenico di entusiasmo contagioso grazie all’incontro con FabrizioBiggio, attore e scrittore, autore del libro "L’incredibile storia dell’omino nel naso", edito da Giunti.L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Giunti Editore e l’Istituto Comprensivo “G. Galilei”, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli alla lettura in modo autentico, coinvolgente e soprattutto divertente. Un progetto pensato per mettere al centro il benessere, la felicità e la crescita culturale dei giovani cittadini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un incontro speciale con Fabrizio Biggio: a Foiano e Pozzo i giovani studenti protagonisti di una mattinata tra risate, libri e creatività

Un incontro speciale con Fabrizio Biggio: a Foiano e Pozzo i giovani studenti protagonisti di una mattinata tra risate, libri e creatività; Fabrizio Biggio a scuola con 120 bambini tra libri, divertimento e creatività; Castiglion Fiorentino: Operatori di Strada dell'Associazione DOG; Fine vita: on. Michelotti (Fdi)," bene governo. Legge Toscana scellerata".

