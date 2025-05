un futuro papa a catania quando leone xiv celebrò tra i fedeli etnei

In breve da Zazoom:

Catania e Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, sono legati da un evento sorprendente che risale al 3 maggio 2003. Quel giorno, il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino partecipò a una celebrazione solenne nella chiesa di Sant'Agostino, nota anche come chiesa di Santa Rita, situata nel cuore della città etnea. Questo momento ha segnato un importante capitolo nella storia locale e nella spiritualità agostiniana.

Leone XIV, nel nome di Leone XIII: perché il nuovo Papa guarda al passato per costruire il futuro - Con l’elezione al Soglio di Pietro, il cardinale Robert Francis Prevost ha scelto di assumere il nome di Leone XIV, affidando a questa antica titulazione l’indicazione di un pontificato destinato a unire vigore e profonda attenzione per le questioni sociali. Il richiamo al “Leone” scandisce un filo rosso che attraversa secoli di storia della Chiesa, fin dal primo grande “Leo” che, nel V secolo, salvò Roma dalla furia di Attila. 🔗 Leggi su panorama.it

Papa Leone XIV: «Ecco perché ho scelto questo nome» – Sfide dell’AI e futuro della Chiesa - Il nuovo Papa Leone XIV ha incontrato i Membri del Collegio Cardinalizio, esprimendo riconoscenza e fede per il cammino comune che attende la Chiesa, tra le sfide della modernità e l’eredità spirituale di Papa Francesco, spiegando anche la scelta del suo nomeQuesta mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta i Membri del Collegio Cardinalizio. 🔗 Leggi su .com

Leone XIV, quando il futuro papa visitò il Rus Cassiciacum a Cassago Brianza - Cassago Brianza (Lecco), 9 maggio 2025 – Robert Prevost a Cassago Brianza. È successo quasi vent'anni fa, nell'estate del 2006, il 3 agosto, un giovedì. Aveva 50 anni, non era ancora papa, nemmeno cardinale, né vescovo. Era però già priore generale ordinario dell’Ordine di Sant’Agostino. Un anno particolare il 2006, per lui e per tutti gli agostiniani come lui: il 750esimo anniversario della fondazione del loro Ordine. 🔗Leggi su ilgiorno.it