Un flash mob in bici No a ponte Garibaldi | Ora al Consiglio di Stato

Ieri mattina, circa cinquanta senigalliesi hanno partecipato al ‘Bici Flash Mob’ per esprimere il proprio dissenso contro il progetto della ciclovia Adriatica, la realizzazione del ponte Garibaldi e l'abbattimento indiscriminato degli alberi. I ciclisti hanno attraversato le vie della città, fermandosi in prossimità dei luoghi che evidenziano le problematiche legate alla gestione urbana, ribadendo l'importanza di preservare l'ambiente e la qualità della vita.

Una cinquantina di senigalliesi hanno preso parte ieri mattina al ‘biciflash Mob’ per protestare contro il progetto della futura ciclovia Adriatica, quello di realizzazione del ponteGaribaldi e l’indiscriminato abbattimento degli alberi. La carovana di ciclisti ha percorso le strade e i luoghi che manifestano le situazioni più critiche nella gestione della nostra città. Durante la sosta in via Rossini, davanti alla passerella ciclopedonale, è Stato ufficialmente annunciato che sì ricorrerà al Consiglio di Stato. "La mancata sospensiva del progetto decisa dal Tar Marche non cambia nulla alle nostre ragioni – spiegano gli organizzatori - semmai conferma l’appropriatezza del nostro ricorso che riguardava esclusivamente il ponteGaribaldi e non i rimborsi agli alluvionati o le opere di mitigazione del rischio idraulico, come falsamente è Stato fatto credere agli alluvionati, con cui siamo solitari e di cui condividiamo le loro legittime richieste e aspettative". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un "flash mob" in bici. No a ponte Garibaldi: "Ora al Consiglio di Stato"

