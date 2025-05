Un fine settimana ricco di spettacoli della compagnia Galla & Teo

Questo fine settimana, la compagnia Galla & Teo Aps stupirà il pubblico con una serie di spettacoli entusiasmanti. Dopo un intenso laboratorio di ideazione artistica, i giovani e adulti attori metteranno in scena il frutto del loro impegno, offrendo emozioni e creatività. Un'occasione imperdibile per vivere l’arte teatrale in tutta la sua bellezza.

Dopo aver completato il loro percorso di laboratorio e ideazione degli spettacoli, i piccoli e grandi attori dell'associazione Galla& Teo Aps – realtà attiva in campo teatrale e culturale da oltre vent'anni – sono pronti a presentare al pubblico l'esito del loro lavoro. Nel corso di un intenso.

