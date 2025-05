Un detenuto appicca un incendio in cella poi aggredisce cinque agenti nel carcere di Pavia | “Tragedia sfiorata”

In breve da Zazoom:

Un episodio di violenza si è verificato ieri nel carcere di Pavia, scuotendo l'ambiente penitenziario. Un detenuto, dopo essersi barricato nel bagno e incendiando il materasso e il cuscino, ha aggredito il personale con un oggetto di plastica utilizzato per le pulizie, sferrando colpi e calci. La situazione, segnalata dal Sappe, evidenzia le difficoltà e i rischi quotidiani vissuti all'interno delle strutture carcerarie.

"Si è barricato in bagno, incendiando il materasso e il cuscino. Poi ha aggredito il personale con un oggetto di plastica in dotazione per le pulizie, sferrando calci e pugni". Il racconto del Sappe sull'aggressione che si è verificata ieri nel carcere di Pavia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Notte di fuoco a Regina Coeli: detenuto appicca incendio nella cella - Una notte di "follia". Così è stata definita da Pierluigi Acunzo, coordinatore regionale Fp Cgil Lazio, in merito a quanto avvenuto nel carcere di Regina Coeli, con un detenuto "che avrebbe appiccato un incendio all'interno della propria cella, producendo una grossa nube di fumo all'interno della... 🔗Leggi su romatoday.it

Detenuto appicca incendio nella sua cella al carcere Regina Coeli di Roma - Un detenuto ha appiccato un incendio nella sua cella al carcere romano di Regina Coeli. Un altro detenuto si è procurato un grave taglio al collo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Carcere di Terni, detenuto appicca un incendio in cella: “Eroico gesto di un agente che resta intossicato” - Ancora tensioni nella casa circondariale di vocabolo Sabbione ed ancora una volta a rimetterci è stato un agente. Il segretario regionale del SAPPE Fabrizio Bonino ricostruisce cosa è accaduto nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 23 aprile: “Un detenuto di origine nigeriana ristretto per... 🔗Leggi su ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un detenuto appicca un incendio in cella poi aggredisce cinque agenti nel carcere di Pavia: Tragedia sfiorata; Carcere di Terni, detenuto appicca un incendio in cella: “Eroico gesto di un agente che resta intossicato”; Notte di fuoco a Regina Coeli: detenuto appicca incendio nella cella; Carcere Terni: detenuto appicca incendio in cella per protesta. Poliziotto intossicato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un detenuto appicca un incendio in cella poi aggredisce cinque agenti nel carcere di Pavia: “Tragedia sfiorata” - Nel corso della giornata di ieri, domenica 11 maggio, un detenuto ha appiccato un incendio nella sua cella al carcere di Pavia e quindi aggredito e ferito i cinque agenti che sono intervenuti sul ... 🔗fanpage.it

Detenuto protesta e appicca un incendio - Avrebbe voluto passeggiare in corridoio, di fronte al diniego un detenuto di 23 anni di nazionalità egiziana, reduce da ... 🔗msn.com

Terni. Appicca incendio in cella: un agente salva i detenuti - L'inferno di fuoco ad opera di un detenuto nigeriano ristretto per ... e di fronte al no degli agenti ha appiccato l'incendio nella sua cella. Ha dato fuoco al materasso e alle suppellettili ... 🔗ilmessaggero.it