Un caso di meningite meningococcica in provincia di Firenze in una minorenne

Allerta meningite in provincia di Firenze: una minorenne di Lastra a Signa è stata colpita da meningite meningococcica di tipo B. Attualmente ricoverata presso l'ospedale Meyer, la ragazza mostra segni di miglioramento. Le autorità sanitarie stanno seguendo da vicino la situazione per garantire la sicurezza della comunità.

LASTRA A SIGNA – Allarme meningite in provincia di Firenze. È stato infatti notificato un caso di meningite da meningococco B in una ragazza minorenne residente a Lastra a Signa e attualmente ricoverata all’azienda ospedaliero universitaria Meyer. La giovane paziente sta reagendo positivamente alla terapia.I team dell’Unità funzionale di igiene pubblica Firenze 1 e Firenze 2 e delle Sosd – Attività di Assistenza sanitaria Zona Firenze Nord-Ovest e Zona di Firenze della Asl Toscana centro, hanno avviato tempestivamente l’indagine epidemiologica e predisposto le misure di profilassi necessarie che interessano i familiari, i compagni di classe e i conoscenti della ragazza, identificati anche grazie alla pronta disponibilità della direzione scolastica interessata.La meningitemeningococcica è un’infezione batterica che può essere grave, ma il rischio di diffusione nella comunità è limitato ai contatti stretti del paziente. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

