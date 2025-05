un caso di meningite in una ragazzina ora ricoverata al meyer

Una ragazzina di Lastra a Signa è attualmente ricoverata all'ospedale Meyer per un caso di meningite da Meningococco B. La giovane paziente sta mostrando segni di miglioramento grazie alla terapia. I team dell'Unità Funzionale di Igiene stanno monitorando la situazione e gestendo le misure di sicurezza per prevenire ulteriori contagi.

Meningite a Perugia: secondo caso collegato alla studentessa ricoverata, appello dell’Usl per chi ha frequentato palestra e chiesa - È stato registrato un secondo caso di meningite batterica collegato alla diciottenne attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si tratta di un suo compagno di classe, la cui situazione clinica è stabile, come riportato nell’ultimo bollettino medico. La conferma della positività è arrivata domenica mattina attraverso esami specifici.La Usl Umbria 1 ha concluso l’indagine epidemiologica per individuare i contatti avuti dalla studentessa nei giorni precedenti l’insorgere dei sintomi, concentrandosi sull’ambiente scolastico. 🔗Leggi su laprimapagina.it