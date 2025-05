Un ambizioso progetto per la Darsena Lo Nigro Dc | Cuore pulsante della Ravenna del futuro

In breve da Zazoom:

Serafina Lo Nigro, psicologa e psicoterapeuta in formazione, si candida alle prossime elezioni comunali di Ravenna con la Democrazia Cristiana, portando un ambizioso progetto per il quartiere Darsena. La sua visione è trasformare questa zona in un

Serafina Lo Nigro, psicologa e psicoterapeuta in formazione, candidata alle prossime elezioni comunali di Ravenna con la Democrazia Cristiana, presenta un ambiziosoprogetto per il quartiere Darsena, che si propone di fare di questa zona il "CuorepulsantedellaRavenna del futuro. Un quartiere. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Un ambizioso progetto per la Darsena", Lo Nigro (Dc): "Cuore pulsante della Ravenna del futuro"

Altre fonti ne stanno dando notizia

In un incontro al Festival di Cinema di Bari, l'attrice di Inganno ha annunciato il suo prossimo ambizioso progetto: raccontare la vita della grande star dopo la vittoria dell'Oscar nel 1956 - Durante uno degli incontri di Cinema al Festival di Bari Bif&st, Monica Guerritore ha annunciato che a fine aprile inizieranno le riprese di Anna – Una voce umana, film scritto e diretto da lei in cui interpreterà Anna Magnani. Per l’attrice, vista recentemente nella serie Netflix Inganno, si tratterà dunque dell’esordio alla regia cinematografica. ... 🔗Leggi su iodonna.it

Unione tra Chiaravalle, Montemarciano e Don Leone Ricci per un progetto ambizioso nel basket - Unione nel basket dilettantistico della provincia per creare un nuovo ambizioso progetto. Ad annunciarla sono le società Chiaravalle Basket, Montemarciano Basket e Don Leone Ricci Chiaravalle, che dopo anni di collaborazione nell’attività giovanile col nome di MonteValle Academy, lanciano un nuovo progetto che coinvolge pure la prima squadra. "L’obiettivo è creare una realtà strutturata e ambiziosa, in grado di offrire ai giovani atleti un percorso di crescita completo e al contempo costruire una prima squadra che rappresenti con orgoglio il territorio. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Ex Istituto Sacro Cuore, sopralluogo della sindaca: “Un progetto ambizioso, un modello di welfare innovativo” - Bergamo. La nuova vita dell’ex Istituto Sacro Cuore. Prende il via il “Villaggio di Comunità” di Bergamo nello storico complesso delle Figlie del Sacro Cuore, un luogo fino a qualche anno fa dedicato all’educazione dei giovani, grazie alla sinergia tra il Comune di Bergamo e la Regione Lombardia, trovando una nuova destinazione d’uso. E il frutto delle geometrie e di una visione che prende forma lo si vede chiaramente dall’avanzamento dei lavori, gli stessi che la sindaca Elena Carnevali ha potuto vedere con i suoi occhi nel sopralluogo fatto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 aprile. 🔗Leggi su bergamonews.it

Ne parlano su altre fonti

Un ambizioso progetto per la Darsena, Lo Nigro (Dc): Cuore pulsante della Ravenna del futuro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne