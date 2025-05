Un altro capriccio della primavera | allerta meteo per temporali con rischio grandine sulle Marche

Un altro capriccio della primavera si manifesta con un'allerta meteo per temporali e rischio grandine sulle Marche. L'instabilità atmosferica persiste e, secondo l'ultimo bollettino dell'agenzia regionale, l'alta pressione si farà attendere ancora nelle prossime settimane. Prepariamoci dunque a un clima variabile nei giorni a venire.

