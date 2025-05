Un albero per ogni bimbo nato nel 2024 | l' iniziativa del Comune

Sabato 17 maggio alle ore 10.30, i giardini della scuola Media Valgimigli di Albignasego ospiteranno la tradizionale festa di benvenuto per i nuovi nati. Questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, celebra i bambini venuti al mondo nel 2024, donando a ciascuno di loro un albero, simbolo di crescita e speranza per il futuro. Un momento speciale per la comunità e le famiglie!

Sabato 17 maggio alle ore 10.30 presso i giardini della scuola Media Valgimigli di Albignasego si terrà la tradizionale festa di benvenuto per i nuovi nati, un’iniziativa con cui l’Amministrazione comunale celebra i bambini venuti al mondo nel 2024, dedicando a ciascuno di loro un albero, simbolo. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Un albero per ogni bimbo nato nel 2024: l'iniziativa del Comune

Cosa riportano altre fonti

Una nuova pianta per ogni bimbo nato nel 2024: Forlimpopoli celebra la 33esima Festa dell'albero - Arriva alla 33esima edizione la Festa dell’Albero, che Forlimpopoli celebrerà sabato, mettendo a dimora di una nuova pianta per ogni bambino forlimpopolese nato nel 2024. Sono ormai 3600 gli alberi piantati grazie a questa iniziativa, per un bosco che cresce insieme ai cittadini. A questi si... 🔗Leggi su forlitoday.it

Dalla Regione 1000 euro per ogni bimbo nato, richieste entro il 15 maggio anche a Monreale - Monreale – L’assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Oddo, rende noto che è stato pubblicato l’avviso contenente i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze relative al Bonus Regionale di 1.000 euro in favore dei bambini nati o adottati dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Unitamente all’avviso, è stato approvato il modello […](Monrealelive.it) 🔗Leggi su monrealelive.it

Paupisi, domenica l’iniziativa ‘Un albero per ogni nato nel 2024’ - Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto a Paupisi per la bella iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Coletta in programma domenica mattina. “Un albero per ogni nato nel 2024”, questo il titolo di un evento speciale per i paupisani che si tiene per la prima volta nel piccolo centro ai piedi del Taburno. Alle ore 11:00 ci si ritroverà tutti in L.go G. De Marco per celebrare appunto i nuovi arrivati dello scorso anno. 🔗Leggi su anteprima24.it

Un albero per ogni bimbo nato nel 2024: l'iniziativa del Comune; Un albero per ogni nato, i bambini sono custodi del futuro; Un albero per ogni nuovo nato: il Comune inaugura il Giardino dei bambini; Ascoli Piceno, insieme per un futuro sostenibile: un albero per ogni nuovo nato.. 🔗Cosa riportano altre fonti

Un albero per ogni neonato: la comunità di Albignasego celebra la classe 2004 - Il sindaco festeggia i 168 nuovi nati del 2024 con una pianta per ciascun bambino, un kit di benvenuto e una giornata, il prossimo 17 maggio, tra servizi, abbracci comunitari e sostenibilità ... 🔗padovaoggi.it

Un albero per ogni nuovo nato: il Comune inaugura il Giardino dei bambini - Prende vita con l’inaugurazione di domenica 11 maggio, alle 12, il Giardino dei bambini nell’area verde adiacente al parcheggio del Cassero di Magliano e che apre il percorso ad anello, recentemente ... 🔗msn.com

Un albero per ogni nato. Cerimonia simbolica per il futuro - Si è svolta ieri mattina, sabato 29 marzo 2025, nella frazione di Cellai la cerimonia “Un albero per ogni nato”, un'iniziativa giunta alla sua terza edizione che celebra i bambini nati nel 2024. 🔗okmugello.it