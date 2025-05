Un Air force one nuovo di zecca per Trump Infuriano le polemiche negli Usa per il dono extra-lusso 400 milioni del Qatar al presidente

Negli Stati Uniti si accendono vivaci polemiche riguardo all'accordo di Doha, alleata strategica di Washington nel tumultuoso scenario mediorientale. La Trump Organization ha recentemente svelato un progetto ambizioso da 5,5 miliardi di dollari per la costruzione di un resort di lusso nello Stato, sollevando interrogativi e controversie sulle implicazioni politiche e morali di tale investimento in un contesto geopolitico delicato.

Infuriano le polemichenegli Stati Uniti per l'offerta di Doha, alleata di Washington nella polveriera mediorientale. Il mese scorso la Trump organization aveva annunciato un accordo da 5,5 miliardi per costruire un resort di lusso nello Stato 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Un Air force one nuovo di zecca per Trump. Infuriano le polemiche negli Usa per il dono extra-lusso (400 milioni) del Qatar al presidente

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Groenlandia, i Vance atterrati alla base di Pituffik con l'Air Force 2. Il nuovo premier Nielsen: «Visita non mostra rispetto» - Il vicepresidente Usa Vance e sua moglie Usha sono arrivati, insieme alla delegazione americana, in Groenlandia, atterrati alla base di Pituffik con l'Air Force 2. E nasce proprio nel giorno... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Il caso del Boeing di lusso in regalo dal Qatar a Trump | Lui: "Sarà il nuovo Air Force One" - Fa discutere la scelta dell'amministrazione Usa di accettare un aereo di lusso dalla famiglia reale: dem sul piede di guerra 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Usa, Il caso del Boeing di lusso in regalo dal Qatar | Trump: "Sarà il nuovo Air Force One" - A poche ore dal viaggio in Arabia Saudita, il presidente Usa vorrebbe accettare un jumbo jet di lusso come dono dalla famiglia reale del Qatar. I dem protestano 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Il Qatar regala un Jumbo a Trump: il nuovo Air Force One pagato dai reali è un caso; Trump, un Boeing 747-8 di lusso (da 400 milioni) in regalo dai reali del Qatar. «Sarà il nuovo Air Force One»; L'aereo extralusso che il Qatar regala a Donald Trump: sarà il nuovo Air Force One; Il Qatar Regala a Trump un Boeing 747-8 Extra Lusso: Sarà il Nuovo Air Force One. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il nuovo Air Force One arriva dal Qatar: la famiglia reale regala un Boeing 747 a Trump (che potrà usarlo anche quando non sarà più presidente) - Il presidente degli Stati Uniti non aspetta Boeing, in ritardo sulla consegna: entro l’anno vuole volare su un nuovo 747 ... 🔗msn.com

Trump vuole farsi regalare un nuovo Air Force One dal Qatar - È un aereo lussuosissimo e resterebbe al presidente alla fine del mandato: è un piano problematico per diverse ragioni ... 🔗ilpost.it

Il caso del Boeing di lusso in regalo dal Qatar a Trump | Lui: "Sarà il nuovo Air Force One" - Un super-boeing come regalo del Qatar a Trump a poche ore dal suo viaggio in Arabia Saudita. Apriti cielo. Dem sul piede di guerra e forti contestazioni contro il Tycoon sull'opportunità dell'operazio ... 🔗msn.com