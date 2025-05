Ultraleggero si schianta in un campo pilota e passeggero gravissimi

In breve da Zazoom:

Bologna, 12 maggio 2025 - Una tranquilla domenica si è trasformata in un incubo ieri mattina, quando un ultraleggero si è schiantato nelle campagne di Massumatico di San Pietro in Casale. Il pilota e un passeggero, entrambi a bordo, versano in condizioni gravissime dopo l’incidente. Il velivolo apparteneva alla scuola di volo ‘495 Tommaso Battini’ e, purtroppo, la tragedia ha scosso la comunità locale.

Bologna, 12 maggio 2025 - Quella che doveva essere una domenica serena, tra i cieli assolati della Bassa, si è trasformata in una tragedia quando, ieri mattina, un Ultraleggero è precipitato nelle campagne di Massumatico di San Pietro in Casale. I due uomini che erano a bordo, il pilota e un amico, sono entrambi in condizioni gravissime. Il velivolo della scuola ‘495 Tommaso Battini’ era partito, verso le 10,30, dalla frazione Casadio di Argelato dove ha sede l’hangar del Reno Air Club. Per il settantatrenne, pilota, residente a Casalecchio, e l’amico, di 43 anni, residente a Castel San Pietro Terme, si trattava di un volo turistico, e non ‘addestrativo’, in quanto entrambi erano già piloti abilitati. L’Ultraleggero era appena decollato e aveva raggiunto la quota quando, neanche una ventina di minuti dopo, a pochi chilometri di distanza dal Reno Air Club, in piena campagna, è iniziato a precipitare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultraleggero si schianta in un campo, pilota e passeggero gravissimi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultraleggero cade in un campo: morto il pilota - Un ultraleggero è precipitato domenica mattina a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Come riporta MonzaToday, nell'incidente è morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato senza vita dai soccorsi all'interno del velivolo. L'uomo, secondo quanto al momento emerso, abitava in Brianza... 🔗Leggi su milanotoday.it

Ultraleggero cade in un campo: morto il pilota - Un ultraleggero è precipitato domenica mattina a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Nell'incidente è morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato senza vita dai soccorsi all'interno del velivolo. L'uomo, secondo quanto al momento emerso, abitava in Brianza.La tragedia, sulle cui... 🔗Leggi su monzatoday.it

Ultraleggero precipita in un campo: morto il pilota - Un ultraleggero è precipitato domenica mattina a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Nell'incidente è morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato senza vita dai soccorsi all'interno del velivolo. L'uomo, secondo quanto al momento emerso, abitava in Brianza.La tragedia, sulle cui... 🔗Leggi su monzatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultraleggero si schianta in un campo, pilota e passeggero gravissimi; Incidente aereo nel Genovese: l'ultraleggero era partito da Mazzè, dove era appena stato venduto alle vittime; Mini-elicottero precipita a Sannazzaro vicino alla raffineria Eni: il pilota è morto sul colpo; ? Precipita ultraleggero: morto il pilota. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ultraleggero si schianta a San Pietro in Casale, feriti gravemente i due passeggeri - L’incidente stamattina poco prima delle 11 nell’aviosuperficie del paese. Coinvolti due uomini di 75 e 43 anni, trasportati a Cesena e al Maggiore ... 🔗bologna.repubblica.it

Ultraleggero si schianta a Castel Ritaldi: il bilancio è pesante - L'ultraleggero è precipitato pochi istanti dopo il decollo nel pomeriggio del 1° maggio a Mercatello, frazione del comune di Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. La dinamica dell'incidente. 🔗notizie.it

Ultraleggero precipita in Umbria, morto il pilota. Passeggero si salva lanciandosi prima dello schianto - Il pilota di un ultraleggero è morto carbonizzato giovedì primo maggio intorno alle 16,40 dopo essersi schiantato nella zona industriale a Mercatello di Castel ... 🔗msn.com