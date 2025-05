ULTIM’ORA F1 | indagini approfondite sulla FIA | Accuse di conflitto di interesse

ULTIM’ORA F1: Il Gran Premio di Miami ha portato non solo azione in pista, ma anche polemiche serissime fuori. La FIA è sotto inchiesta per presunti conflitti di interesse che potrebbero scuotere le fondamenta del motorsport. Indagini approfondite sul caso promettono di rivelare dettagli scottanti e potenzialmente devastanti per le cariche dirigenziali.

Tra pioggia, caos e incidenti a Miami, il weekend di Formula 1 si accende anche fuori dai box: un nome noto nel motorsport potrebbe scuotere le alte sfere. Il Gran Premio di Miami ha offerto uno spettacolo degno di Hollywood, tra meteo incerto, safety car e colpi di scena continui. Un weekend a dir poco movimentato, dove non è mancato nulla: dalla sprint bagnata alla gara ricca di incidenti e lamentele, fino alle polemiche post-corsa. Ma al centro del dibattito non c'è solo il tracciato della Florida: sullo sfondo, si apre una questione molto più delicata che coinvolge i vertici della FIA. Lewis Hamilton, terzo nella Sprint Race ma solo ottavo in gara, ha difeso il circuito: "Penso che ogni anno venga migliorato.

