Ufficio postale chiuso per lavori | cittadini ' dirottati' al Comune vicino

L'ufficio postale di Casagiove chiude per lavori di ammodernamento, come annunciato da Poste Italiane. Durante questo periodo, i cittadini saranno dirottati al comune vicino. Il progetto 'Polis' mira a migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza, rendendo le operazioni postali più semplici e veloci per tutti gli utenti.

L'Ufficiopostale di Casagiove resterà chiuso per lavori. Lo comunica Poste Italiane che chiarisce come gli interventi di ammodermento previsti, nell'ambito del progetto 'Polis', miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza.In particolare, l’iniziativa renderà semplice e veloce. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ufficio postale chiuso per lavori: cittadini 'dirottati' al Comune vicino

