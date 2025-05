ufficiale carlo ancelotti sarà il nuovo ct del brasile

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile. L'annuncio è giunto poco dopo il suo addio al Real Madrid, con la Federazione brasiliana che ha comunicato l'accordo attraverso i propri canali social. Il tecnico italiano inizierà la sua gestione della storica Seleçao a partire da giugno, portando con sé una vasta esperienza internazionale.

