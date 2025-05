Ufficiale | Carlo Ancelotti allenatore del Brasile

È ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana. Allenerà la selezione verdeoro al Mondiale del 2026 e, secondo le intenzioni, continuerà a guidarla anche nei successivi quattro anni. Dopo settimane di speculazioni e incertezze, l'accordo segna una nuova era per il calcio brasiliano, con grandi aspettative per il futuro.

