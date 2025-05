UFC Corner #247 L’abbandono del Re

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore al Centre Bell di Montreal in Canada, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 245 con UFC Corner, oggi sui vostri schermi in occasione di UFC 315: Muhammad Vs Della Maddalena.Lightweight bout: #13 Benoit “God Of War” Saint-Denis Vs Kyle “Killshot” PrepolecInizia il primo match della serata e, contro ogni pronostico dettato dalla ragione, si va oltre i 30 secondi e perfino i 5 minuti, in un round all’insegna del controllo a terra da parte del francese, che porta agevolmente a casa il primo vantaggio. Inizia il secondo round ed il gameplan di BSD sembra sempre più chiaro: portare Prepolec a terra ed evitare gli scambi in piedi ad ogni costo, parendo – per quanto poco – scosso in più occasioni. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - UFC Corner #247 L’abbandono del Re

